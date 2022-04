Basket

Basket - NBA : Doncic, Jazz… Rudy Gobert annonce la couleur pour les playoffs !

Publié le 14 avril 2022 à 14h35 par T.M.

En finissant 5ème de la Conférence Ouest, le Jazz a validé son ticket pour les playoffs, devant affronter les Mavericks au premier tour. Rudy Gobert a d’ailleurs annoncé la couleur à ce sujet.

Avec 49 victoires et 33 défaites en saison régulière, le Jazz a donc terminé 5ème de la Conférence Ouest. De quoi permettre à la franchise de Salt Lake City de disputer les playoffs. Et au premier tour, ce sont les Mavericks de Dallas qui se dresseront sur la route de la bande à Rudy Gobert. Un adversaire coriace qui pourrait d’ailleurs être amputé de Luka Doncic, incertain pour le début de ces playoffs. Ce qui serait une bonne nouvelle pour le Jazz et Rudy Gobert.

« On vise la finale, on veut le titre »