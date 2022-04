Basket

Basket - NBA : Le prochain entraineur des Lakers déjà identifié en interne !

Publié le 12 avril 2022 à 20h35 par La rédaction

Alors que Frank Vogel a été remercié par les Los Angeles Lakers, les Angelinos s’intéressent à l’entraineur des Toronto Raptors, Nick Nurse.

Titrés en 2020, les Los Angeles Lakers viennent de traverser une saison très complexe. En effet, les Angelinos ont terminé à la 11ème place du classement de la conférence Ouest, avec un bilan de 33 victoires pour 49 défaites. Alors que les pourpres et or ne participeront pas aux Playoffs, le front office de la franchise a déjà pris une décision très forte, celle de se séparer de Frank Vogel. Actuellement à la recherche d’un nouvel entraineur, Rob Pelinka aurait jeté son dévolu sur l’actuel tacticien des Toronto Raptors.

Les Lakers s'intéressent à Nick Nurse