Basket - NBA : Une grande nouvelle tombe pour les Ben Simmons et les Nets !

Publié le 10 avril 2022 à 23h35 par La rédaction

Blessé depuis le début de saison, Ben Simmons pourrait finalement faire ses premiers pas avec les Brooklyn Nets lors du premier tour des Playoffs.

Alors que l’échange entre James Harden et Ben Simmons représentait le plus gros mouvement de la trade deadline, ce dernier n’a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot des Brooklyn Nets. En effet, le meneur est victime d’une blessure au dos, et les dernières nouvelles de Steve Nash n’étaient pas très rassurantes : « Il a passé un peu de temps sur les parquets ces derniers jours, mais rien de très dynamique. Il ne bouge même pas beaucoup, il s’agit juste pour lui de prendre quelques tirs de temps à autre » . Cependant, l’état physique de l’Australien se serait amélioré, et celui-ci serait proche d’un retour.

Ben Simmons pourrait bientôt faire son retour