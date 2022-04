Basket

Basket - NBA : L'annonce de Kyrie Irving avant le choc contre les Celtics !

Publié le 16 avril 2022 à 12h35 par P.L.

En quittant les Boston Celtics en 2019, Kyrie Irving s'est attiré les foudres des supporters. Alors que les Brooklyn Nets et la franchise du Massachusetts s'affronteront pour le premier tour des playoffs cette saison, le meneur de jeu de 29 ans invite les fans des Celtics à tourner la page.

Il y a trois ans, Kyrie Irving s’attirait les foudres des supporters des Boston Celtics. Alors qu’il annonçait qu’il allait rester au sein de la franchise jusqu’à la fin de sa carrière, le meneur de jeu a finalement fait ses valises quelques mois plus tard pour rejoindre les Brooklyn Nets. Les fans des Celtics n’ont pas vraiment apprécié ce revirement de situation et l’ont fait savoir à Kyrie Irving lorsque celui-ci a joué contre eux par la suite. Cette année, les deux équipes se retrouveront pour le premier tour des playoffs. Pour cette occasion, Kyrie Irving espère que les supporters des Boston Celtics passeront à autre chose et arrêteront de lui vouer une grande rancune.

« Il est temps de passer à autre chose »