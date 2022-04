Basket

Basket - NBA : James Harden répond à ses détracteurs !

Publié le 13 avril 2022 à 22h35 par P.L.

Avec un style de jeu provocateur, James Harden obtient beaucoup de fautes et est donc souvent critiqué par certains fans de la NBA. Le joueur des Philadelphia 76ers a donc tenu à apporter une réponse à ses détracteurs.

Depuis quelques années maintenant, James Harden est l’un des joueurs les plus efficaces en NBA. L’arrière de 32 ans est une grande menace pour les autres franchises sur le parquet grâce à son style de jeu assez provocateur. Par cela, James Harden obtient de nombreuses fautes. Mais The Beard voit également quelques critiques s’abattre sur lui puisque certains fans considèrent qu’il insiste trop sur cet aspect pour faire ses statistiques. James Harden n’a donc pas hésité à répondre à ses détracteurs.

« C'est à la défense d'être disciplinée et de ne pas faire de faute »