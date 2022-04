Basket

Basket - NBA : James Harden se fait recadrer par Shaquille O'Neal !

Publié le 9 avril 2022 à 17h35 par La rédaction

Alors que James Harden traverse une période complexe avec les Philadelphie Sixers, Shaquille O’Neal demande un peu plus d’efforts au tir de la part du meneur.

L’aventure de James Harden chez les Philadelphia 76ers ne se passe pas aussi bien qu’il l’aurait imaginé. En effet, s’il a réalisé des premiers pas très corrects au sein de sa nouvelle franchise, le meneur traverse une période très compliquée. Lors de ses 5 derniers matchs, The Beard n’a dépassé qu’une seule fois les 20 points, et l’opposition face aux Toronto Raptors semble être celle de trop pour Shaquille O’Neal. En 39 minutes, le joueur de 32 ans a capté 4 rebonds et distribué 15 passes décisives, mais il n’a inscrit que 13 points, à 3/12 au tir, une contre-performance qui a du mal à passer pour l’ancien pivot des Los Angeles Lakers.

« Il doit jouer au niveau de superstar dont nous savons qu’il en est capable »