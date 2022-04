Basket

Basket - NBA : Une star des Lakers bien sur le départ ?

Publié le 7 avril 2022 à 23h35 par La rédaction

Peu en réussite depuis son arrivée aux Los Angeles Lakers à l’intersaison 2021, Russell Westbrook devrait bel et bien quitter la franchise cet été.

Russell Westbrook traverse une période compliquée. En effet, le meneur réalise une saison bien en deçà de ce à quoi il était habitué, lui qui tourne à 18,5 points ; 7,4 rebonds et 7,1 passes décisives par matchs. Alors que les supporters des Los Angeles Lakers l’ont rebaptisé Westbrick en raison de sa maladresse au tir, ceux-ci sont très déçus de son rendement, et beaucoup réclament son départ. Cependant, le MVP 2017 n’aurait pas les mêmes projets en tête. Questionné sur une possible chance d’évoluer à nouveau avec LeBron James et Anthony Davis la saison prochaine, l’Américain a avoué vouloir rester : « C’est le plan. Mais rien n’est garanti. Il faut prendre les choses jour après jour » . Toutefois, ces paroles ne seraient en réalité que du vent, et Westbrook devrait bien quitter les Angelinos cet été.

Westbrook devrait bien quitter les Lakers