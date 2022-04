Basket

Basket - NBA : L'énorme mise au point de LeBron James sur le recrutement des Lakers !

Publié le 12 avril 2022 à 22h35 par P.L.

Star des Los Angeles Lakers, LeBron James aurait une grande influence sur le recrutement de la franchise selon certaines rumeurs. Mais l'ailier de 37 ans a tenu à clarifier son rôle dans ce domaine.

À 37 ans, LeBron James est toujours l’homme fort des Los Angeles Lakers. Mais le King a tellement une grande importance au sein de la franchise qu’il aurait aussi un gros impact sur le recrutement des joueurs. Il y a peu, Magic Johnson révélait que l’ailier américain avait joué un grand rôle dans l’arrivée de Russell Westbrook alors que DeMar DeRozan semblait tout proche de rejoindre les Los Angeles Lakers. Toutefois, LeBron James a tenu à clarifier son rôle dans le recrutement.

« Je ne prends pas les décisions »