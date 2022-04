Basket

Basket - NBA : LeBron James reçoit un énorme avertissement pour son avenir !

Publié le 11 avril 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 11 avril 2022 à 18h38

Auteur d’une incroyable saison, LeBron James ne tiendra encore que 2 années s’il ne baisse pas son rythme, selon Gary Payton.

Si les Los Angeles Lakers ont traversé une saison très compliquée, LeBron James a pu à nouveau montrer tout son talent. En effet, les Angelinos ont terminé à la 11ème place de la conférence Ouest avec un bilan de 33 victoires pour 49 défaites, et ne participeront pas à la prochaine campagne de Playoffs. Toutefois, cela n’a pas empêché le Chosen One de survoler les débats individuellement, avec 30,3 points ; 8,2 rebonds et 6,2 passes décisives de moyenne par match. A 37 ans, la fin de carrière du champion NBA 2020 se rapproche, mais celui-ci s’est tout de même lancé un dernier challenge récemment, celui de jouer avec son fils : « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là » . Toutefois, selon Gary Payton, cela sera très compliqué si LeBron James ne baisse pas de rythme.

« À un moment son corps va simplement lui dire « stop » »