Basket - NBA : Evan Fournier fait le bilan de la saison des Knicks !

Publié le 13 avril 2022 à 9h35 par T.M.

Alors que les New York Knicks n’ont pas réussi à se qualifier pour les playoffs, Evan Fournier n’a pas caché sa déception à ce sujet.

C’est donc à 11ème place de la Conférence Est que les Knicks ont terminé la saison régulière. Pour la franchise de New York, il n’y aura donc pas de play-in, ni de playoffs. La saison est ainsi terminée pour Evan Fournier. Place désormais à la récupération avant de repartir pour le prochain exercice et revenir plus fort. D’ailleurs, le Français a fait le bilan de la saison des Knicks. Et la déception est grande du côté de chez Fournier.

« Si on ne fait pas une bien meilleure saison l'an prochain… »