Basket - NBA : Kyrie Irving s’enflamme pour les Celtics !

Publié le 21 avril 2022 à 20h35 par La rédaction

Battu deux fois par les Celtics, Kyrie Irving, le meneur des Brooklyn Nets, a reconnu la puissance collective de son ancienne franchise.

Le retour de Kyrie Irving à Boston aura été musclé, comme attendu. Après son expérience contrariée chez les Celtics, l’ancien meneur des Cavaliers savait qu’il serait accueilli avec véhémence par le TD Garden. Mais en plus des sifflets et des insultes, Kyrie Irving est reparti avec deux défaites dans ses valises… Un début de série catastrophique que le numéro 11 des Brooklyn Nets a justifié en mettant en avant les performances de Boston.

«C’est le moment d’attacher nos ceintures et de préparer nos munitions»