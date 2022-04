Basket

Basket - NBA : L’aveu de Joël Embiid sur sa grosse revanche !

Publié le 21 avril 2022 à 18h35 par La rédaction

De retour à Toronto trois ans après ses larmes qui avaient été largement commentées, Joël Embiid a inscrit le panier vainqueur pour les Sixers. Une joie immense pour le Camerounais qui assume néanmoins qu’il n’était pas ici pour se venger.

L’image n’a toujours pas quitté l’esprit des fans des Sixers. En 2019, le panier au buzzer de Kawhi Leonard venait réduire à néant les espoirs de finale de conférence pour Philadelphie. A la fin de la rencontre, Joël Embiid ne pouvait retenir ses larmes. Une scène moquée par les Raptors à l’époque. Trois années plus tard, le Camerounais, en lice pour être élu MVP, est venu à son tour climatiser la Scotiabank Arena. Un panier à trois points dans les dernières secondes qui offre aux Sixers le troisième match de la série. A 3-0, difficile d’imaginer les Raptors revenir.

«Je n’ai pas vraiment pensé à venir ici pour me venger»