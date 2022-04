Basket

Basket - NBA : Le gros coup de gueule de Nikola Jokic !

Publié le 17 avril 2022 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 17 avril 2022 à 21h37

Battus par les Warriors pour le premier affrontement des playoffs, les Nuggets entament mal la série. Après le match, Nikola Jokic a décidé de s’en prendre à l’arbitrage.

Samedi soir difficile pour les Nuggets ! Opposé aux Warriors pour le premier tour des playoffs, Denver s’est incliné lors du premier affrontement entre les deux franchises. Une défaite qui n’entérine pas les espoirs des Nuggets, loin de là, mais qui sonne comme un premier avertissement. Pris en grippe toute la rencontre par la défense rugueuse des Warriors, Nikola Jokic a critiqué l’arbitrage après la rencontre.

«Si je réponds, je vais prendre une amende»