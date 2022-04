Basket

Basket - NBA : Le beau message Nikola Jokic après son record !

Publié le 8 avril 2022 à 10h35 par La rédaction

Encore étincelant cette saison, Nikola Jokic vient de réaliser une performance inédite : 2 000 points, 1 000 rebonds et 500 passes sur un exercice. Après avoir établi ce nouveau record, le Serbe n’a pas caché sa joie.

Nikola Jokic continue d’affoler les compteurs. Déjà élu MVP de la saison régulière l’an dernier, le pivot des Denver Nuggets est candidat à sa propre succession. Même si Joël Embiid semblait avoir pris un temps d’avance, Nikola Jokic vient de rappeler à tout le monde sur les derniers matchs quel joueur il était. A tel point que le Serbe a réalisé une performance inédite. 2 000 points, 1 000 rebonds et 500 passes sur une seule saison. De quoi réjouir Jokic.

«J’aimerais le faire encore une ou deux fois de plus»