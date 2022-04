Basket

Basket - NBA : Playoffs, ramadan… Kyrie Irving justifie sa mauvaise passe !

Publié le 25 avril 2022 à 15h35 par La rédaction

Pointé du doigt après les trois défaites des Nets, Kyrie Irving n’a pas voulu se trouver d’excuses. Le meneur de Brooklyn a d’ailleurs rappelé que le ramadan n’impactait pas ses performances.

Après trois rencontres disputées, les Brooklyn Nets sont menés 3-0 par les Celtics. La fin semble proche pour les coéquipiers de Kyrie Irving, dépassés par la fougue de Boston. Pareil pour l’ancien meneur des Cavaliers. Après un premier match au sommet, Kyrie Irving a baissé de régime. Si certains observateurs expliquent ses mauvaises performances en raison du ramadan, le numéro 11 des Nets n’a pas voulu se trouver d’excuses.

«J’essaye de trouver le bon équilibre avec le jeûne»