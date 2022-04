Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo tire la sonnette d’alarme !

Publié le 21 avril 2022 à 23h35 par La rédaction

Après la défaite des Bucks à domicile contre les Bulls, Giannis Antetokounmpo a tenu à alerter ses coéquipiers avant de se rendre à Chicago pour les deux prochaines rencontres.

Le champion en titre est en difficulté. Après deux rencontres jouées à domicile, les Bucks sont à égalité avec des Bulls emmenés par un DeMar DeRozan révolté. De son côté, Giannis Antetokounmpo n’a pas encore pu faire la différence et cela s’annonce encore plus compliqué avec la blessure de Khris Middleton. Avant de se rendre à Chicago, le Greek Freak a tiré la sonnette d’alarme.

«Si l’on ne s’amuse pas, nous pouvons déjà retourner à la maison»