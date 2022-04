Basket

Basket - NBA : L'entraîneur de Dallas sort du silence pour l’absence de Doncic !

Publié le 17 avril 2022 à 23h35 par La rédaction

Absent lors du premier match entre les Mavericks et le Jazz, Luka Doncic ne devrait toujours pas jouer pour la seconde manche a annoncé Jason Kidd, son entraîneur.

L’absence de Luka Doncic a coûté cher aux Mavericks lors du premier match des playoffs contre le Jazz. Sans son playmaker , Dallas n’a pas pu empêcher Utah de prendre les devants sur cette série. Et vu la situation, Luka Doncic ne devrait toujours pas être sur le parquet pour le second match… Jason Kidd, l’entraîneur de Dallas, est sorti du silence concernant la blessure du Slovène.

«Nous nous sentons quand même mieux s’il est sur le terrain»