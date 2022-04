Basket

Basket - NBA : L’énorme sortie de Kyrie Irving après la défaite !

Publié le 24 avril 2022 à 18h35 par La rédaction

Auteur d’une prestation plutôt mauvaise pour le 3ème match entre les Brooklyn Nets et les Boston Celtics, Kyrie Irving assume sa responsabilité dans cette défaite.

Le 1er tour des Playoffs n’est pas une partie de plaisir pour les Brooklyn Nets. En effet, les hommes de Steve Nash font face à des Boston Celtics en très grande forme, et se sont inclinés lors des trois confrontations qui ont eu lieu à l’heure actuelle. Déjà en difficulté au cours du deuxième match, Kyrie Irving n’a pas réhaussé son niveau pour la 3ème rencontre, lui qui n’a inscrit que 16 points, avec un bilan de 6 tirs rentrés sur 17. Alors que les siens se sont donc inclinés (109-103), le meneur prend la responsabilité de ce résultat.

« Vous pouvez me mettre la défaite sur le dos »