Basket - NBA : Rudy Gobert voit un titre lui échapper...

Publié le 19 avril 2022 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 19 avril 2022 à 9h37

Nommé pour la 6ème fois consécutive dans les finalistes pour le titre de DPOY, Rudy Gobert ne repart finalement pas avec la statuette, et termine à la 3ème place.

Rudy Gobert fait assurément partie des meilleurs défenseurs à avoir foulé les parquets de NBA. Présent aux Utah Jazz depuis désormais 9 saisons, la Stifle Tower a été nommé à six reprises dans les finalistes dans la course au DPOY. Alors qu’il est l’un des rares joueurs à avoir remporté ce titre minimum 3 fois, avec Dwight Howard, Ben Wallace et Dikembe Mutombo, le Français était en lice pour ajouter un nouveau trophée à son armoire, mais celui-ci n’a malheureusement pas été couronné.

Marcus Smart est le meilleur défenseur de la saison

Alors qu’il figurait parmi les 3 finalistes pour le titre de meilleur défenseur de la saison régulière, Rudy Gobert n’a finalement pas remporté la statuette. Opposé à Marcus Smart et Mikal Bridges, le Français a terminé à la 3ème position avec 136 points, derrière les 202 points du numéro 25 des Phoenix Suns et les 257 points du meneur des Boston Celtics.