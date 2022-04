Basket

Basket - NBA : Cette annonce fracassante sur LeBron James…

Publié le 18 avril 2022 à 20h35 par Th.B. mis à jour le 18 avril 2022 à 20h43

Ex-coéquipier de LeBron James chez les Cleveland Cavaliers, Richard Jefferson s’est à la fois payé King James et un autre de ses anciens compères en la personne de Stephen Curry…

Du haut de ses 37 ans, LeBron James parvient tout de même à tenir de grosses performances à chacune de ses présences sur les parquets de NBA. Cependant, ses Los Angeles Lakers sont à la peine depuis leur sacre en 2020. Éliminée au premier tour des Play-Offs la saison passée, la franchise californienne n’est même pas parvenue à se qualifier pour cette édition des Play-Offs. De quoi permettre à Richard Jefferson de charger LeBron James.

LeBron James serait «périmé» selon Richard Jefferson !