Basket

Basket : Une star de NBA en équipe de France ? La réponse de Boris Diaw !

Publié le 3 mai 2022 à 12h35 par Arthur Montagne

Star en NBA et candidat au titre de MVP, Joel Embiid a bien entamé des démarches pour jouer avec l'équipe de France comme le confirme Boris Diaw.

L'équipe de France pourrait bien aligner l'un des meilleurs joueurs du monde à l'occasion des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Et pour cause, selon les informations de RMC Sport , Joel Embiid aurait entamé des démarches en vue d'obtenir une naturalisation française ce qui pourrait le rendre disponible pour disputer le tournoi olympique avec les Bleus dans deux ans. Le Camerounais, star de NBA et candidat au titre de MVP grâce à son excellente saison avec les Sixers (30,6 points, meilleur marqueur de la saison et 11,7 rebonds), est toujours engagé dans les playoffs, mais il a bien entamé les démarches de naturalisation comme le confirme Boris Diaw.

Diaw confirme pour Embiid