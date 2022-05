Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal dresse un constat alarmant sur les Lakers !

Publié le 2 mai 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 2 mai 2022 à 18h43

Très décevants cette saison, les Los Angeles Lakers possèdent un effectif trop vieux, selon Shaquille O’Neal.

Alors qu’ils faisaient initialement partie des favoris au titre de champion NBA, les Los Angeles Lakers ont traversé une saison très compliquée. En effet, ces derniers ont terminé à la 11ème place du classement de la conférence Ouest, et ne participent pas aux Playoffs. Alors que Frank Vogel a déjà été licencié, beaucoup de supporters réclament encore du mouvement, et espèrent que la franchise californienne changera une partie de l’effectif. Pour Shaquille O’Neal, l’équipe comporte trop de membres âgés, et doit se renouveler pour espérer aller loin.

« Je commence à penser que les Lakers sont un peu trop vieux »