Basket - NBA : Un joueur des Sixers monte au créneau pour James Harden !

Publié le 1 mai 2022 à 21h35 par Thomas Bourseau mis à jour le 1 mai 2022 à 21h49

Pointé du doigt par différents observateurs, James Harden reçoit le soutien d’un de ses coéquipiers en la personne de Danny Green.

Champion NBA chez les San Antonio Spurs en 2014, chez les Toronto Raptors en 2019 et chez les Los Angeles Lakers en 2020, Danny Green évolue désormais chez les Philadelphie Sixers aux côtés de James Harden et de Joel Embiid. Avec la franchise de Pennsylvanie, Green se bat pour une quatrième bague NBA. Coéquipier d’Harden depuis cet hiver, Danny Green a volé à la rescousse de The Beard qui ne cesse d’être critiqué ces derniers temps.

« C’est l’un des gars les plus gentils, les plus religieux, les plus gagnants »