Basket - NBA : L’annonce de Rudy Gobert sur son avenir !

Publié le 29 avril 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Suite à l’élimination du Jazz au premier tour des playoffs, Rudy Gobert a fait le point sur son avenir.

Du côté de Salt Lake City et du Jazz, une page pourrait se tourner. En effet, la saison vient de prendre fin pour la bande à Rudy Gobert qui a été éliminée par les Maveriks de Luka Doncic. Un échec qui pourrait provoquer de grosses répercussions au sein du Jazz et plusieurs mouvements seraient à prévoir. Certains regards se tournent notamment vers Rudy Gobert qui pourrait poursuivre sa carrière dans une autre franchise à partir de la saison prochaine.

« Je veux encore gagner, mais… »