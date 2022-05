Basket

Basket - NBA : Steve Kerr fou de rage après la blessure de Gary Payton II !

Publié le 4 mai 2022 à 11h35 par La rédaction

L’entraineur de Golden State Steve Kerr s’est montré très en colère après l’impressionnante blessure de son joueur Gary Payton II cette nuit contre Memphis.

Les images font sacrément froid dans le dos. La nuit dernière, dans les toutes premières minutes du match 2 des play-offs NBA entre Golden State et Memphis, le joueur des Warriors Gary Payton II s’est sérieusement blessé. Alors qu’il était lancé dans les airs pour inscrire un panier, le meneur de jeu s’est fait violemment percuter par Dillon Brooks. Payton II, en retombant mal, s’est fracturé le coude gauche. Une action qui n’a pas manqué de faire réagir le camp du joueur.

« C’était sale »