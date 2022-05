Basket

Basket : les Béliers de Kemper veulent gagner pour l’avenir !

Publié le 4 mai 2022 à 7h26 par Alexis Bernard mis à jour le 4 mai 2022 à 8h30

Au cœur d’une saison compliquée, les Béliers de Kemper ne perdent pas espoir. Convaincu de ses forces et de son projet, le club du président Bernard Kervarec refuse de baisser les bras et regarde plus que jamais vers l’avenir. Pour le servir.

Aux commandes du club depuis 2016, Laurent Foirest incarne parfaitement l’ambition et le potentiel des Béliers de Kemper. Une équipe qui montait clairement en régime avant que le Covid ne vienne perturber les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Depuis, de l’aveu même du président Bernard Kervarec, les choses se compliquent : « Le Covid a fait du mal, avec un manque réel sur la billetterie et le réceptif. Et puis, on ne se cache surtout pas, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Il nous reste trois matchs, il faut en gagner au moins un pour espérer se maintenir. Il faut éviter cette descente qui serait une catastrophe ». Lucide et impliqué, le patron des Béliers de Kemper n’en reste pas moins positif et convaincu des forces de son groupe. Même après la défaite contre Blois à la maison (78-83).

Bpifrance, dans les bons comme dans les moins bons moments