Basket - NBA : LeBron James, Kevin Durant… Stephen Curry envoie un message fort !

Publié le 1 mai 2022 à 15h35 par La rédaction

Alors que LeBron James et Kevin Durant ont chacun connu une fin de saison difficile pour différentes raisons, Stephen Curry est venu à leur secours en expliquant qu’ils reviendraient à leur meilleur niveau.

Malgré sa blessure au pied, Stephen Curry a été l’un des hommes forts des Warriors dans la série contre les Nuggets. Une adresse à longue distance toujours aussi bluffante et une influence sur le jeu remarquable, le Chef a rendu une copie presque parfaite. Au contraire de Kevin Durant, son ancien coéquipier, qui a été pointé du doigt après l’élimination des Nets contre les Celtics. De son côté, LeBron James n’a même pas eu l’opportunité de disputer ces playoffs. De là à parler d’une passation de pouvoir entre l’ancienne et la nouvelle génération ?

«LeBron, KD, ils vont revenir»