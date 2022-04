Basket

La Roche Vendée Basket : «Faire partie des Meneurs de Bpifrance est un honneur»

Publié le 30 avril 2022 à 20h44 par Alexis Bernard mis à jour le 30 avril 2022 à 20h50

Qualifiée pour les play-offs de Ligue Féminine, la Roche Vendée Basket se présente sans aucun complexe dans ces phases finales. Accompagné par Bpifrance, le président Philippe Provost continue de bâtir solidement le projet vendéen.

La saison de la Roche Vendée Basket n’a pas été un long fleuve tranquille. L’équipe d’Emmanuel Body a connu quelques trous d’air mais ne s’est pas effondrée dans les rencontres clés de cet exercice 2021-2022. « Cette saison, nous avions prévu d’être 6e , détaille Philippe Provost, président de La Roche Vendée Basket Club. Une sixième place pour être Européen et ce sera chose faite donc c’est un premier point positif. Malgré quelques moments chaotiques cette saison, on a réussi à gagner des matchs importants. C’est ce qui nous a permis d’être à cette place aujourd’hui et d’en être satisfait. A présent, place aux play-offs. Nous y allons sans aucune pression avec comme seule volonté de joueur le mieux possible et de satisfaire autant que possible partenaires et supporters ».

« Mesdames, osez vous lancer ! »