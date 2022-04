Basket

Basket - NBA : La grosse révélation de Nikola Jokic sur son avenir !

Publié le 28 avril 2022 à 17h35 par La rédaction

Juste après l’élimination de Denver, Nikola Jokic a affiché son envie de prolonger avec les Nuggets, une franchise où il se sent bien.

Même le Joker n’aura pas suffi ! Opposés aux Warriors pour le premier tour des playoffs, les Nuggets se sont inclinés en cinq matchs. Ce jeudi, même Nikola Jokic n’aura pas su empêcher Stephen Curry et sa bande de rejoindre la demi-finale de conférence, malgré sa nouvelle prestation exceptionnelle. Mais avec les absences de Michael Porter Jr et Jamal Murray, cette courte campagne de Denver laisse présager de grandes choses pour l’avenir. Et Nikola Jokic devrait être de la partie…

«Si l’offre est sur la table, je vais évidemment l’accepter»