Basket - NBA : Stephen Curry s’enflamme pour son grand retour !

Publié le 27 avril 2022 à 17h35 par La rédaction

Touché au pied depuis près d’un mois, Stephen Curry devrait faire son retour à 100% lors du Game 5 contre les Denver Nuggets.

Les Warriors peuvent exulter, Stephen Curry est de retour ! Même si le meneur de Golden State a pu disputer les premiers matchs des playoffs, Steve Kerr était obligé de le ménager en raison de sa blessure au pied. Et avant de jouer le Game 5 contre Denver, l’entraîneur des Warriors a annoncé son retour à 100%. Et Stephen Curry ne s’est pas caché pour s’en féliciter.

«Mon corps se sent bien»