Basket : Tony Parker prochain Ministre des Sports ? Il répond

Publié le 28 avril 2022 à 20h35 par La rédaction

De passage en France, Tony Parker a répondu aux rumeurs qui l'annoncent comme prochain Ministre des Sports dans le prochain gouvernement d'Emmanuel Macron.

Légende du basket français et des San Antonio Spurs, Tony Parker ne chôme pas depuis la fin de sa carrière. L'ancien joueur enchaîne les allers-retours entre les Etats-Unis et la France. Depuis plusieurs années, il dirige notamment l'ASVEL, l'un des clubs tricolores les plus importants. Son nom est régulièrement cité dans le cadre de la succession de Jean-Michel Aulas à l'OL, mais une incroyable rumeur est apparue ces dernières heures. Tony Parker pourrait intégrer le prochain gouvernement d'Emmanuel Macron et succéder à Roxana Maracineanu en tant que Ministre des Sports.

« Devenir ministre des Sports ? Non »