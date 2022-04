Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Tony Parker lâche ses vérités sur la succession d’Aulas !

Publié le 28 avril 2022 à 20h14 par Bernard Colas

Cité parmi les candidats pour succéder à terme à Jean-Michel Aulas à la présidence de l’OL, Tony Parker ne semble pas intéressé par le poste dans l’immédiat.