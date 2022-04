Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Galtier (Nice) pousse pour Savanier !

Publié le 28 avril 2022 à 17h57 par Alexis Bernard mis à jour le 28 avril 2022 à 18h02

Christophe Galtier lorgne sur le profil de Téji Savanier, le milieu de terrain de Montpellier. Auteur d’une nouvelle saison de haute facture, le Français n’a plus qu’un an de contrat dans l’Hérault et pourrait donc ouvrir la porte à un départ cet été. L’OGC Nice pourrait en profiter…

Dans le sprint final de la saison 2021-2022, l’OGC Nice garde espoir de monter sur la troisième marche du podium. Aux coudes à coudes avec Rennes et Strasbourg, les Aiglons sont concentrés sur l’objectif européen à quatre matchs du coup de sifflet final. Mais dans un coin de sa tête, Christophe Galtier songe déjà à la saison prochaine. Et aux renforts potentiels qui pourraient permettre à son effectif de gagner en qualité. Au milieu du terrain, il y a un garçon qui lui plaît énormément. Un certain Téji Savanier…

Montpellier en mauvaise posture