Basket : La réponse claire d’Evan Fournier à Kevin Durant !

Publié le 26 avril 2022 à 23h35 par La rédaction

Alors que Kevin Durant s’était payé l’équipe de France dans une récente déclaration, Evan Fournier a pris la peine de lui répondre sans lui jeter la pierre.

Si l’équipe de France de basket a longtemps dû subir la domination de Team USA, les choses ont légèrement changé sur les dernières années. En 2019, les Bleus ont fait tomber les Américains à la Coupe du Monde avant de répéter l’exploit aux Jeux Olympiques lors du premier match. Finalement, Team USA a conservé son trône en s’imposant contre la France en finale. Et Kevin Durant n’avait pas apprécié l’attitude de certains joueurs français. « J'ai juste quelque chose contre cette équipe de France. Ils nous ont battus aux Jeux Olympiques et je n'aime aucun d'eux, même si je les respecte. Ce sont de très bons gars et si je les vois en dehors du terrain je les prends dans mes bras. Mais c'est une de ces équipes que je n'aime simplement pas. J'ai juste envie de les battre et de le faire avec la manière, juste parce qu'ils nous ont battus aux J.O. C'est pour ça que j'étais comme ça sur le terrain contre Evan Fournier l'autre jour ».

«Depuis que je suis gamin, quand je joue, mon adversaire, je ne l'aime pas»