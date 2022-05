Basket

Basket - NBA : LeBron James a choisi le prochain entraineur des Lakers !

Publié le 6 mai 2022 à 16h35 par Amadou Diawara

Alors que les Lakers ont vécu une saison très compliquée, Frank Vogel a payé les pots cassés en étant remercié. Et LeBron James aurait déjà choisi son successeur : Darvin Ham.

A la suite de la mauvaise saison des LA Lakers, Frank Vogel a été prié de prendre la porte. Alors que la franchise californienne se retrouve sans entraineur, LeBron James aurait déjà déniché le candidat idéal pour prendre la relève. Selon le journaliste d' ESPN Kevin Arnovitz, la star des LA Lakers voudrait miser sur Darvin Ham, et ce, malgré son manque d'expérience.

«Darvin Ham est sur la liste des entraineurs validés par LeBron James»