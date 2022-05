Basket

Basket - NBA : Cette énorme comparaison entre Giannis Antetokounmpo et LeBron James !

Publié le 3 mai 2022 à 19h35 par Amadou Diawara

Alors que Giannis Antetokounmpo a fait forte impression face aux Celtics en play-offs, Kendrick Perkins n'a pas hésité à le comparer à LeBron James.

Lors du match 1 des demi-finales de Conférence en play-offs, Giannis Antetokounmpo était impitoyable face aux Celtics. Auteur de 24 points, 12 rebonds et 13 passes, l'homme fort des Bucks a été le grand artisan de la victoire de Milwaukee face à Boston (89-101). Une performance qui n'a pas échappée à Kendrick Perkins. Au micro d' ESPN , l'ancien des Celtics est allé jusqu'à comparer Giannis Antetokounmpo à LeBron James.

«Giannis Antetokounmpo me fait penser à LeBron James avec les Cleveland Cavaliers»