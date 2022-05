Basket

Basket - NBA : Stephen Curry s’enflamme pour totalement Ja Morant !

Publié le 7 mai 2022 à 23h35 par La rédaction

Opposé à Ja Morant lors de cette demi-finale de conférence ouest, Stephen Curry a pu constater une fois de plus l’énorme talent du meneur de Memphis et il n’a pas manqué de l’encenser.

C’est l’un des duels au sommet de cette demi-finale de conférence. Depuis le début de la série entre les Warriors et les Grizzlies, l’affrontement entre Stephen Curry et Ja Morant tient toutes ses promesses. Auteur de 47 points lors du game 2, le meneur de Memphis a ramené sa franchise à égalité. Une performance qui n’a échappé à personne, surtout pas Stephen Curry…

«Il y a clairement un facteur d’excitation quand on le regarder jouer»