Basket - NBA : James Harden rend hommage à Joël Embiid !

Publié le 7 mai 2022 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 7 mai 2022 à 20h36

Tout juste de retour de blessure, Joël Embiid a été impliqué dans la victoire des Sixers contre le Heat. Après la rencontre, le Camerounais a reçu un bel hommage de la part de James Harden.

Si Joël Embiid a manqué les deux premières rencontres la série entre les Sixers et le Heat, James Harden, lui, était bien là. Et The Beard n’a pas su faire la différence. Mené 2-0, Philadelphie a relevé la tête lors du game 3, grâce notamment au retour de Joël Embiid. Après la victoire de Philly, James Harden a rendu hommage à son coéquipier, de retour d’une fracture au front.

«C’est pour cela qu’il est le MVP»