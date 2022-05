Basket

Basket - NBA : Le constat de Stephen Curry après la défaite des Warriors !

Publié le 4 mai 2022 à 22h35 par La rédaction

Face à un Ja Morant bouillant (47 points), les Warriors ont été beaucoup trop imprécis avec un 7 sur 38 à longue distance. Stephen Curry est revenu sur cette étonnante maladresse.

Les Warriors ont chuté. Très solides lors du game 1 face aux Memphis Grizzlies, les hommes de Steve Kerr ont été impuissants face à la performance dantesque de Ja Morant auteur de 47 points. Malgré ses 27 unités, Stephen Curry n’aura pas vraiment amélioré le piètre bilan des Warriors à longue distance (7/38). Après la rencontre, le meneur de Golden State est revenu sur ce manque d’adresse.

«Avec ce que Ja faisait offensivement, on devait aussi le lui faire payer défensivement»