Basket - NBA : Shaquille O’Neal tacle une nouvelle fois Ben Simmons !

Publié le 30 avril 2022 à 22h35 par La rédaction

Blessé depuis le début de la saison, Ben Simmons n’a toujours pas disputé la moindre minute avec les Brooklyn Nets. Une situation qui déplaît fortement à Shaquille O’Neal.

Alors que les Brooklyn Nets ont été éliminés dès le 1er tour des Playoffs, Ben Simmons n’aura donc pas joué de la saison. Arrivé lors de la trade deadline hivernale, le meneur n’est pas encore apparu sous le maillot de la franchise new-yorkaise, ce qui lui vaut les foudres de certains consultants, notamment de Shaquille O’Neal. En effet, le légendaire pivot a récemment évoqué la blessure du meneur, qui semble, selon lui, à géométrie variable : « Maintenant que les Nets sont menés 3-0 son dos lui fait de nouveau mal… » . Une situation qui ne plait pas du tout à Big Shaq , qui a une nouvelle fois fracassé le numéro 1 de la draft 2016.

« Si ton dos te fait vraiment mal, tu ne peux même pas marcher ! »