Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo annonce la couleur pour le choc face aux Celtics !

Publié le 30 avril 2022 à 11h35 par Thibault Morlain

Alors que les Celtics tâcheront de stopper Giannis Antetokounmpo, le Grec a prévenu ses prochains adversaires.

Champions en titre, les Bucks sont toujours en course pour conserver leur couronne. Après la victoire au premier tour contre les Bulls, la franchise de Milwaukee va désormais devoir se frotter aux Celtics de Boston. Un duel qui promet un très beau spectacle. Du côté de la franchise du Massachusetts, l’une des missions sera bien évidemment de stopper Giannis Antetokounmpo, la grande menace du côté des Bucks. Mais le Grec est prêt à en découdre.

« Je fais mon boulot, et eux aussi »