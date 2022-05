Basket

Basket - NBA : Attaqué par Shaquille O’Neal, Rudy Gobert répond !

Sans cesse pris à parti par Shaquille O’Neal qui estime que la palette technique du Français est limité dans le secteur offensif notamment, Rudy Gobert a sèchement répondu au quadruple champion NBA.

Fidèle à ses habitudes, Shaquille O’Neal s’en est une nouvelle fois pris à Rudy Gobert. Défenseur de l’année à trois reprises en 2018, 2019 et 2021 avant que Marcus Smart l’empêche de faire un nouveau back to back cette année, Gobert a vu Shaquille O’Neal remettre de nouveau en cause ses qualités offensives. Cependant, pour The Big Podcast , la légende vivante des Los Angeles Lakers et quadruple champion NBA a affirmé que Gobert ne limiterait Big Shaq qu’à 12 points seulement pour les trois premières minutes de leur confrontation, après quoi, O'Neal le malmènerait.

« Je verrouillerais son cul ! »