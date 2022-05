Basket

Basket - NBA : Un nouveau prétendant pour Rudy Gobert !

Publié le 7 mai 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors que l’avenir de Rudy Gobert aux Utah Jazz semble incertain, les Toronto Raptors s’intéressent au pivot français.

Après 9 saisons passées aux Utah Jazz, Rudy Gobert pourrait faire ses valises dans les prochaines semaines. En effet, durant les six dernières campagnes de Playoffs, l’équipe de Salt Lake n’a réussi à passer le 1er tour qu’à trois reprises, et n’a jamais atteint la finale de la conférence Ouest. Du mouvement devrait avoir lieu au sein de la franchise, et plusieurs joueurs pourraient partir, notamment le Français. Alors que les relations ne semblent pas être au beau fixe entre la Stiffle Tower et certains de ses coéquipiers, le pivot dispose de nombreux prétendants, et Toronto aurait fait son apparition sur ce dossier.

Toronto s’intéresse à Rudy Gobert