Basket - NBA : Cinq portes s'ouvrent pour Rudy Gobert !

Publié le 1 mai 2022 à 17h35 par La rédaction

Alors que l’avenir de Rudy Gobert semble s’écrire loin des Utah Jazz, plusieurs franchises se disputeraient sa signature.

La mauvaise performance des Utah Jazz lors des Playoffs pourrait marquer le début du divorce entre l’équipe de Salt Lake et Rudy Gobert. En effet, même s’ils ont participé aux 6 dernières post-saisons, le Français et ses coéquipiers n’ont jamais réussi à atteindre la finale de la conférence Ouest, et il devrait y avoir du mouvement au sein de la franchise. Alors que Gobzilla est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, celui-ci pourrait bien faire ses valises cet été, et 5 franchises se dégageraient pour pouvoir l’accueillir.

L’avenir de Gobert se joue entre 5 franchises