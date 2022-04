Basket

Basket - NBA : Russell Westbrook répond à ses détracteurs !

Publié le 29 avril 2022 à 18h35 par Thomas Bourseau mis à jour le 29 avril 2022 à 18h39

Pointé du doigt par de nombreux fans déçus pour ses prestations chez les Los Angeles Lakers cette saison et également chez les observateurs, Russell Westbrook a fait passer un message philosophique.

Après seulement une saison passée chez les Angelinos , il est déjà question d’un départ de Russell Westbrook des Los Angeles Lakers comme le journaliste de The Athletic Jovan Buha l’a dernièrement fait savoir. « La question a un million de dollars, les Lakers vont-ils se séparer de Westbrook durant cette intersaison ? La réponse à un million de dollars : oui ». En effet, n’ayant pas répondu aux attentes qui étaient placées en l’ancien MVP de la saison régulière lors de ses heures de gloire à l’Oklahoma City Thunder, Russell Westbrok pourrait être poussé vers la sortie par le front office des Lakers. Régulièrement pointé du doigt par la fan base de la franchise californienne, The Brodie a fait passer un message clair sur les réseaux sociaux.

« J’ai appris plus jeune que tu ne pouvais pas placer tes attentes me concernant sur moi »