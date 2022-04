Basket

Basket - NBA : Cette énorme bombe sur l’avenir de Russell Westbrook !

Publié le 23 avril 2022 à 13h35 par Thibault Morlain

Arrivé l’été dernier chez les Lakers, Russell Westbrook ne devrait visiblement pas s’éterniser du côté de Los Angeles.

En plus de LeBron James et Anthony Davis, les Lakers avaient frappé très fort l’été dernier en accueillant Russell Westbrook. Avec un trio, forcément, on s’attendait à voir la franchise de Los Angeles se battre pour le titre de champion. Cela n’a clairement pas été le cas. La saison des Lakers a été un véritable fiasco, eux qui n’ont même pas réussi à se qualifier pour les playoffs. Un échec qui devrait avoir de grosses conséquences et Russell Westbrook pourrait notamment faire partie des victimes.

C’est fini pour Westbrook ?