Basket - NBA : Anthony Davis veut préparer la prochaine saison !

Publié le 19 avril 2022 à 15h35 par La rédaction

Alors que les Los Angeles Lakers sont totalement passé à côté de leur saison, Anthony Davis pense qu’il va d’abord falloir que l’équipe se rassemble et discute pour retrouver une mentalité de champion.

La saison des Los Angeles Lakers est un véritable fiasco. En début de saison, les Angelinos faisaient partie des favoris au titre de champion NBA, grâce à leur nouveau Big Three composé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook. Cependant, ce dernier a réalisé une saison bien en dessous des attentes, et The Brow a été longuement blessé, lui qui n’a disputé que 40 matchs. Alors qu’ils ne participent pas aux Playoffs, les pourpres et or vont pouvoir longuement préparer leur prochaine campagne, et l’ailier fort pense que cela passera tout d’abord par des réunions d’équipe.

« Nous allons nous rassembler pour retrouver la mentalité de champion que nous avions »