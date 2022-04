Basket

Basket - NBA : Cette grosse révélation sur le malaise Westbrook aux Lakers !

Alors que les Los Angeles Lakers ont traversé une saison très compliquée, des tensions seraient présentes entre Russell Westbrook et Frank Vogel et ce, depuis l’arrivée du meneur de jeu l'été dernier.

Les Los Angeles Lakers sont l’une des plus grosses déceptions de cette saison. Alors qu’ils faisaient partie des favoris pour le titre de champion NBA, les hommes de Frank Vogel ont réalisé une campagne bien en deçà des attentes, eux qui figurent actuellement à la 11ème place du classement de la conférence Ouest. Avec un bilan de 32 victoires pour 49 défaites, les Angelinos ne se qualifieront pas directement pour les Playoffs, et ne pourront pas non plus tenter d'obtenir leur billet pour la post-saison par le biais du Play-in tournament. Si le niveau affiché par les Lakers pas été bon, l’ambiance en interne ne l’aurait pas été non plus, en partie à cause de Russell Westbrook.

« Russ n’a jamais respecté Frank Vogel depuis le premier jour »