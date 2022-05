Basket

Basket - NBA : L’énorme mise au point de Chris Paul sur son avenir !

Publié le 16 mai 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Alors que les Suns viennent d’être éliminés par les Mavericks en playoffs, les questions ont immédiatement fusé sur l’avenir de Chris Paul. Toutefois, le meneur de Phoenix a tenu à être très clair à ce sujet.

Finalistes l’an dernier, les Suns avaient à coeur cette saison d’aller jusqu’au bout. Cela avait d’ailleurs bien commencé avec la première place de la Conférence Ouest largement acquise devant Memphis. Toutefois, pour la bande à Chris Paul et Devin Booker, le parcours s’est malheureusement arrêté au deuxième tour des playoffs face aux Mavericks d’un certain Luka Doncic. Alors que les deux franchises ont été jusqu’au match 7, c’est donc Dallas qui a finalement pris le meilleur, mettant ainsi un terme à la saison des Suns de Phoenix.

« Je ne vais pas prendre ma retraite demain »