Basket - NBA : Lillard envoie un énorme appel du pied à cette star de la NBA !

Publié le 16 mai 2022 à 15h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 16 mai 2022 à 15h36

Après une saison très délicate, les Portland Blazers espèrent un exercice différent en 2022-2023. En attendant, Damian Lillard a lancé un énorme appel du pied à une immense star de la NBA actuelle pour qu'il le rejoigne dans sa franchise.

Cette saison n’a certainement pas été la meilleure des dernières années pour les Portland Blazers. La franchise a d’abord vu Damian Lillard faire face à plusieurs difficultés, entre ses performances sur le parquet et les blessures. De plus, CJ McCollum, acolyte du meneur de jeu, s’est envolé du côté des New Orleans Pelicans en février 2022. Face à cela, les Portland Blazers n’ont pas pu faire mieux qu’une 13e place de la conférence Ouest de la NBA, synonyme de non-qualification pour les playoffs. Les Portland Blazers espèrent donc une saison plus aboutie lors de l’exercice 2022-2023. Et Damian Lillard a lancé un incroyable appel du pied à une immense star de la ligue américaine.

Lillard veut Giannis Antetokounmpo à Portland